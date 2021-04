Dit jaar wordt er wel weer gezweet op de eindtoets door groep 8, al is het schooladvies al binnen

Want met alle scenario's is van tevoren wel rekening gehouden, zegt schooldirecteur Jean-Pierre van der Horst. De makers van de eindtoets, vroeger altijd de Citotoets maar tegenwoordig zijn er meer aanbieders, bieden bijvoorbeeld alternatieve data of een digitale variant aan mochten er leerlingen ziek zijn of in quarantaine zitten. ,,Op dit moment lijkt het er niet op dat dit voor ons nodig is en zijn alle leerlingen er gewoon", stelt Van der Horst. Dat geldt voor de hele stad, zo lijkt het. Er zijn vooralsnog geen grootschalige coronaproblemen, zoals een hele klas in quarantaine. De toets wordt dinsdag, woensdag en donderdag in eerste instantie fysiek afgenomen.