Dit zijn de 10 gevaarlijkste wegen in Brabant

De Zandvliet/Kapelstraat in Eerde is volgens een onderzoek van verkeersbureau VIA de gevaarlijkste weg van Brabant. De weg in het dorp in Meierijstad scoort provinciaal gezien het slechtst in een onderzoek naar ruim 43.000 lokale, provinciale en rijkswegen in Nederland.

Verkeersbureau VIA vergeleek 43.188 wegen in opdracht van STAR, dat is een samenwerkingsverband van de politie en verzekeraars. Het onderzoek moet gemeenten en provincie meer inzicht geven in de gevaarlijkste wegen in hun eigen regio. Het bureau keek naar het aantal ongelukken per wegvak over de periode 2015 tot en met 2018.

De 10 gevaarlijkste trajecten in Brabant volgens VIA

1. Zandvliet/Kapelstraat in Eerde

2. N638 (Zundertseweg) in Rucphen

3. N631 (Vijf Eikenweg) tussen Oosterhout en Rijen

4. Jasonstraat/Mercuriuslaan/Muzenlaan in Eindhoven

5. Korvelplein/Korvelseweg in Tilburg

6. Rueckertbaan in Tilburg

7. Oerlesestraat in Tilburg

8. Waterhoefstraat/Jan Heijnsstraat in Tilburg

9. A16 bij Breda, richting Moerdijk

10. Brugstraat in Roosendaal

Volledig scherm Een ongeluk op de Vijf Eikenweg tussen Oosterhout en Rijen. Archieffoto © MaRicMedia/Marcel van Dorst

Ernstige ongevallen

In 2017 overleed een 69-jarige vrouw uit Son en Breugel bij een ongeluk op de Zandvliet in Eerde. Het slachtoffer wilde met haar fiets de Eerdsebaan oversteken richting de Zandvliet. De vrouw zag daarbij een naderende auto uit de richting Veghel over het hoofd.

De N638 tussen Rucphen en Zundert is al jaren onderwerp van gesprek. De weg wordt omzoomd door bomen. De maximumsnelheid op de N638 ging aan de Zundertse kant vorig jaar van 80 naar 60. In 2018 overleed een 18-jarige man bij een ongeval op de Zundertseweg. Een 19-jarige man raakte zwaargewond. De twee reden mogelijk tegen een kerende auto aan en kwamen daarna tegen een boom terecht. Eerder dat jaar kwam een 87-jarige vrouw om het leven toen het taxibusje waarin ze zat, tegen een boom botste.

Op de Vijf Eikenweg tussen Oosterhout en Rijen kwam in 2016 een automobiliste om het leven. De 49-jarige vrouw uit Tilburg verloor de macht over het stuur en reed even na 08.00 uur met hoge snelheid tegen een boom. Vermoedelijk gebeurde het ongeval door gladheid. Ook in 2019 kwam er een vrouw om het leven op de Vijf Eikenweg. Een 78-jarige vrouw uit Oosterhout overleed nadat ze met haar auto in botsing kwam met een vrachtwagen. Volgens de politie ging het om een voorrangskwestie en trof de vrachtwagenchauffeur geen blaam.

Volledig scherm Een ongeval met een fietser op de kruising Jasonstraat-Mercuriuslaan in Eindhoven. Archieffoto © Bert Jansen

De kruising Jasonstraat-Mercuriuslaan in Eindhoven is berucht onder fietsers. De gemeente belooft deze plek, met een tweezijdig fietspad, nog dit jaar aan te pakken. Het kruispunt wordt duidelijker aangelegd, waardoor het voor automobilisten makkelijker wordt om hem te nemen. Op de kruising zijn meerdere malen fietsers aangereden.

Op de Korvelseweg in Tilburg werd in 2015 een fietser geschept door een automobiliste. Op het Korvelplein werd een jaar later een scooterrijdster aangereden door een automobilist.

Twee 23-jarige Tilburgers kwamen in 2018 om het leven bij een ongeval op de Rueckertbaan in Tilburg. De mannen waren met een auto tegen een boom gebotst.

Volledig scherm Een ongeval op de Rueckertbaan in Tilburg. Archieffoto © De Kort Media/Toby de Kort

Op de Oerlesestraat in Tilburg raakte in 2017 een bezorger op de fiets gewond bij een botsing met een scooter. Een jaar eerder moest een scooterrijdster naar het ziekenhuis na een aanrijding met een auto op de Oerlesestraat.

Bij een aanrijding tussen twee auto's op de Jan Heijnsstraat in Tilburg in 2018 moest een automobilist naar het ziekenhuis.

Op de A16 bij Breda kwamen in 2018 twee mensen om het leven bij een ongeval met een spookrijder. De 49-jarige voormalig imam Abdullah Haselhoef uit Dordrecht en de 27-jarige spookrijder uit Litouwen. Hun twee auto’s kwamen op hoge snelheid met elkaar in aanraking op de snelweg.

Bij een ongeval op de Brugstraat in Roosendaal raakt in 2016 een scooterrijdster zwaargewond. De vrouw kwam in botsing met een auto op de kruising met de Hoogstraat.

Hoe worden de gevaarlijkste wegen bepaald?