DJ Bart van Dishoeck ontdekt bij toeval zijn ware talent: zingen

WAALWIJK/LOON OP ZAND - Al veertien jaar verdiende Bart van Dishoeck de kost als diskjockey. Niemand, ook hijzelf niet, had maar enig vermoeden dat er in hem een volkszanger school. Totdat hij twee jaar geleden voor de gein meedeed aan een talentenjacht.

In 2019 houdt Jantjes Verjaardag een talentenjacht voor zangers. Hoofdprijs: een jaar lang maandelijks optreden in het Amsterdamse feestcafé. Winnaar: Bart van Dishoeck. En dat is heel opmerkelijk. ,,Ik trad al veertien jaar op als dj”, zegt Van Dishoeck (39), die sinds een jaar zijn woonplaats Waalwijk heeft ingeruild voor Loon op Zand.

,,Ik zong hooguit op de achtergrond wat mee. Meedoen, het was niet meer dan een geintje.” Er werd niet om gelachen, de bek viel bij menigeen in Mokum open - en dat zegt wat. Hoe kan dat? ,,Ik heb een goede, donkere stem, met een flink bereik.” Tweeënhalf octaaf, voor de kenners.

Muziek en zingen, ze lopen als een rode draad door zijn leven. ,,Mijn vader en moeder waren vrij muzikaal. Toen ze een café begonnen, ’t Tapperijke, zat ik als jongetje al aan die knopjes van het mengpaneel. Ik heb een tijdje in een kerkkoor gezongen. Ging naar concerten van Michael Jackson, Dire Straits. Mooi om te zien dat muziek mensen blij maakt, ontroert, verbroedert.”

Klapper

In dat wereldje verkeren, dat is Van Dishoecks droom. En dat lukt, in feestcafés draait hij muziek. Totdat hij dus die klapper op het podium maakt. ,,Ik werd heel veel gevraagd als zanger. Ik heb het een tijdje gecombineerd. Maar, zo vonden ze bij mijn boekingsbureau Affino, dat was niet ideaal. Bij Affino zeiden ze: ‘Je kunt maar één ding goed doen.’”

Eigenlijk is het heel wonderlijk dat Bart bij Jantjes Verjaardag tussen al die geoefende zangers met de hoofdprijs aan de haal ging. ,,Zingen voor een groot publiek, geen punt. Ik vermaak die tent wel. Maar optreden voor een jury vind ik heel lastig. Van de zenuwen sterf ik duizend doden, klap ik dicht.”

Televisie

Destijds geen beletsel om uitgeroepen te worden tot de beste, maar het werd een ander verhaal toen RTL4 Bart uitnodigde om mee te doen aan I can see your voice. ,,Je hoefde niet te zingen, op basis van de looks moest de jury uitzoeken wie de zanger van het stel was. Ze pikten er mij uit, de Bruisende Brabander werd ik genoemd. Maar dan moet je het ook bewijzen, ik zong met dichtgeknepen keel.”

De televisie heeft hem weer gevraagd, voor De Bolletje Ontbijt Sessies met Maan. ,,Maan en haar team hebben mij geholpen met een paar sessies om zekerder te kunnen presteren bij bijvoorbeeld zangwedstrijden. Vooral ademhalingsoefeningen. Ik heb er nu meer vertrouwen in.”

Ook de toekomst als zanger ziet hij positief in. ,,Vlak na dat enorme succes bij Jantjes Verjaardag stroomden mails binnen bij mijn boekingsbureau. Wilden zaaleigenaren meer van me weten. Er zat nog veel meer werk aan te komen. En toen kwam corona.” Het momentum is weg. Niet getreurd. ,,Als we weer mogen, gaan we er weer vol voor. Niet als dj, als zanger.”