DJ JeMatthy gaat hard: van theekransje in Oisterwijk naar billenschudden in België

Een op drie Tilburgers op straat lastigge­val­len: 'Hé pssst, pssst!’

5:57 TILBURG - Nageroepen worden, achtervolgd, beledigd of nagefloten op straat. Het overkwam afgelopen jaar een op de drie Tilburgers. Meestal gebeurde het in de eigen wijk. Vrouwen van 15 tot 25 jaar waren het vaakst slachtoffer. Slechts 11 procent deed aangifte of een melding, blijkt uit onderzoek van de gemeente. Hoe kan dat en valt er iets tegen te doen? Vijf vragen.