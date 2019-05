Dj Ralf Smetsers uit Middelbeers is booming met Galactixx

Dansexpedi­tie ‘Stadswild’. Wat is echt, wat niet? Nieuwe locatie­voor­stel­ling Vloeistof in Tilburg

13:00 TILBURG - Dansgezelschap Vloeistof speelt de locatievoorstelling ‘Stadswild’, een interactieve dansvoorstelling voor jongeren. Het stuk is een fysieke, zintuiglijke wandeling die aanmoedigt om op nieuwe manieren naar de stad, de ander en zichzelf te kijken. De première is woensdag 5 juni. Ook een dag later is de voorstelling meerdere keren te beleven.