Dochtertje (5) van Druiventros-eigenaar flink gewond na val gymtoestel: 'We zitten in een rollercoaster’

BERKEL-ENSCHOT - Een 5-jarig meisje is donderdagochtend flink gewond geraakt nadat het van een speeltoestel viel binnen basisschool St. Caecilia in Berkel-Enschot. Het gaat om de dochter van de eigenaar van het bekende hotel De Druiventros in Berkel-Enschot. Het slachtoffertje is met spoed naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. ,,We zitten al de hele ochtend in een rollercoaster”, vertelt vader Rob Zoontjens tegen het Brabants Dagblad.

Het meisje kwam vanochtend door een nog onbekende oorzaak lelijk op haar hoofd terecht. Dat gebeurde tijdens de gymles.

Traumahelikopter

Schoolmedewerkers ontfermden zich over haar, waarna ze naar de nabijgelegen huisartsenpost aan de Pandgang in Berkel-Enschot werd gebracht. De huisarts constateerde dat ze flinke verwondingen aan het hoofd had en waarschuwde de hulpdiensten.

De traumahelikopter landde in de omgeving van de huisarts. Later kwamen ook een ambulance en meerdere politiewagens ter plaatse. Het meisje werd uiteindelijk met zwaailicht en sirenes naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Rollercoaster

Volgens Rob Zoontjens, eigenaar van hotel De Druiventros in Berkel-Enschot, zijn de komende uren belangrijk. ,,Het voelt alsof we in een rollercoaster zitten. Gelukkig gaat het wel de goede kant op met ons meisje. Ze is hier in de goede handen. Ze wordt goed verzorgd en slaapt nu.”

De directeur van St. Caecilia in Berkel-Enschot was onbereikbaar voor commentaar. De school staat in nauw contact met de ouders. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk en moet verder onderzoek uitwijzen.