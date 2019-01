Dochtertje Mieke (5) van Druiventros-eigenaar aan beterende hand na ernstig ongeluk klimrek

Video Traditio­neel vuurwerk bij Willem II voor de derby tegen NAC

11:14 TILBURG - Het is een lange traditie dat de laatste training van Willem II voor de derby tegen NAC met vuurwerk gepaard gaat. Voor het duel in Breda ging het al om gereguleerd afsteken van vuurwerk. Zaterdagmorgen was het niet anders, alleen duurde het deze keer wel erg kort.