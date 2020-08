Documentaire voor Peter Smulders als eerbetoon aan de ‘André Hazes van Tilburg’

Tijd voor een eerbetoon aan de in 2012 plotseling overleden volkszanger , meent Beerens. Hij vond documentairemaker Wessel Hendriks daartoe bereid. ‘De brul van de Smul’ is de naam van de rolprent geworden.

Dood in bed

Ook de dochter en de weduwe van Smulders komen aan het woord. Zijn vrouw vertelt dat Smulders zich al een tijd voor zijn dood niet goed voelde, maar dat hij als hartpatiënt toch in nachtelijke uren doorging met optreden. Ze trof hem op een maandagochtend na een hartstilstand dood in bed aan.

Volgens Beerens is Smulders nog altijd niet vergeten. Vooral onder Willem II-supporters blijft hij mateloos populair. Na elk doelpunt van de tricolores galmt sinds jaar en dag zijn ‘My little lady’ door het Koning Willem II Stadion . De traditie ontstond in 2008.

,,Hij heeft geen kroeg gehad, geen omgedraaid bierkratje of geen podium in Tilburg waar hij niet op heeft gestaan", vertelt John Beerens in ‘De brul van de Smul'.

Peter Smulders, onze Tom Jones

Joke Knoop

Brabants Dagblad, 23 september 2009

Peter Smulders heeft zeven albums op zijn naam staan. Het achtste album verschijnt dit jaar nog. Hij begon bij The All Stars en ging in 1985 solo: zijn broodwinning.

Peter Smulders bereikte enkele keren de Nederlandstalige top tien. Hij deed mee aan Holland festivals in Australië, Spanje, Duitsland, België, Oostenrijk en Zweden. En uiteraard optredens in eigen land.

Sinds twee jaar maakt hij carnavalskrakers bij Veul Gèère in Tilburg.

Zaterdagmiddag is er een groot jubileumfeest van de Lokale Omroep Goirle in cc Jan van Besouw.

In het café aan het Piusplein is hij vaste klant. Personeel prijst hem in het voorbijgaan als ‘onze Tilburgse volksheld’. Op die momenten glundert Peter Smulders, volkszanger van huis uit. “De jeugd draagt me op handen, daarom ga ik door. Ik word overal herkend, ik ben beroemd. Ik geef altijd een handtekening weg en als ik op de fiets zit, zingen ze me na: Stap in mijn bootje.”

Smulders is er de man niet naar om zijn vocale kwaliteiten onder stoelen of banken te steken. Thuis heeft hij mappen vol met krantenknipsels, posters en promotiemateriaal. In het publieke leven straalt hij zelfbewustzijn uit. “Ik ben geboren voor het zingen. Muziek is alles voor mij en ik ben er voor het publiek. Ik ben van het verantwoorde Nederlandstalige lied”.

In café Slagroom laat de tenor op zijn mobieltje enkele nummers van zijn uitgebreide repertoire horen. Hij beschrijft en bezingt de liefde, de vrouwen, eigenlijk hét leven. Soms met een traan, meestal een lach. Smulders is een gevoelig mens met een welluidende bronzen stem. De zanger is er trots op: “Net als Tom Jones heb ik een forse stem, ik zou wel een duet met hem aandurven.”

U kent in ieder geval geen valse bescheidenheid?

“Klopt, ik ben recht voor zijn raap. Ik hoef me niet te verbergen. Maar ik ben een gewone jongen. Ik sta net zo lief in een klein cafeetje als in een grote schouwburgzaal.

Ik erger me aan artiesten die naast de schoenen lopen en die me ineens niet meer kennen. Jongen, blijf gewoon, denk ik dan. Wie die artiesten zijn? Nee, ik noem geen namen.”

Tom Jones is uw grote voorbeeld, hebt u hem wel eens ontmoet?

“Helaas niet, maar ik heb wel kaartjes voor zijn concert op 6 oktober in Rotterdam, mooie plaatsen vooraan. Ik heb al zijn platen en ik zing twee medleys waarin ik zijn liedjes heb vertaald in het Nederlands.”

Tom Jones werkt als een magneet op vrouwen. U ook?

Voluit lachend: “Ik heb ook wel eens een damesslip om mijn nek gekregen (dat is bij de concerten van Tom Jones bon ton - red). Op het podium geef ik links en rechts wel eens een knipoog weg, soms een kusje. Meer niet, maar ik heb mijn ogen niet voor niets gekregen. Ik wil iedereen vermaken, ook mooie vrouwen.

Ik eet altijd thuis. Ik ben 41 jaar getrouwd met Leny en zij is mijn droomvrouw. Ze staat helemaal achter me en nu de kinderen groot zijn, gaat ze altijd mee. Tom Jones is trouwens ook al heel lang getrouwd met zijn eerste vrouw.”

Sijpelt er iets van uw privé-leven door in uw teksten?

“Ik heb een liedje gemaakt dat Wereldvrouw heet. Dan wordt er natuurlijk gevraagd of dat liedje voor mijn vrouw is. Natuurlijk zit mijn leven in de teksten. Op mijn laatste album staat Het voelt zo. Dat lied zing ik met tranen in de ogen, omdat ik dan moet denken aan het gestorven kind van een kennis. Het lied De Mooiste Tijd gaat over mijn mooiste tijd, dat je pas verliefd bent, dat je kinderen geboren worden (zoon, dochter en twee kleinkinderen). Hallo, mooie meid? Nee, dat lied heb ik niet zelf geschreven. Het hoort wel bij het vaste repertoire, waarin de nadruk ligt op feest. Inderdaad, mijn leven is een feest. Het is het muziekbeest in mij en ik heb een gelukkig gezin, geen problemen.”

Zit de muziek in de genen?

“Nee. Vroeger thuis was ik met de muziek een buitenbeentje. Ook mijn kinderen hebben het niet in zich. Mijn jeugd? Die speelde zich af in Fatima. Vader in de textiel, moeder thuis, drie jongens. Ik begon als 13-jarige in de textiel.”

Hoe kwam muziek in uw leven?

“Ik was klein toen ik een blokfluit kreeg van mijn vader, mijn grootste fan. Maar met mijn tiende jaar wilde ik gitaar spelen. Ik heb overal lopen schooien om 45 gulden bij elkaar te krijgen voor een gitaar bij Bill Coolen. Ik kende drie akkoorden toen ik mocht komen spelen bij The All Stars. Telkens als ik ernaast greep, kreeg ik een schop tegen de schenen. Zo leer je het wel. Ik heb nog anderhalf jaar solfège gevolgd aan de muziekschool. In 1985 ben ik op de solotoer gegaan. In dat jaar heb ik er mijn broodwinning van gemaakt.”

U hebt een volle stem, u zingt volgens eigen zeggen het verantwoorde Nederlandstalige lied. Dan moet het zeer doen dat u nooit landelijk bent doorgebroken...

“Natuurlijk steekt me dat. Iedere artiest droomt ervan om op nummer een te staan. Als Brabander kan ik de muren in Hilversum niet slopen. Het lijkt of alleen Volendam artiesten heeft, terwijl hier in het zuiden ook veel talent is. Aan de andere kant merk ik dat na veertig jaar mijn populariteit nog steeds groeit. Bovendien kan elk nieuw liedje een succes worden. Manke Nelis was over de zeventig toen hij een hit scoorde met Kleine jonge jodeljongen.”

Nu we het er toch over hebben, uw leeftijd is tot nu toe het best bewaarde geheim van Tilburg. Waarom zegt u dat niet? “

“Ik heb het er nooit over. Leeftijd is niet belangrijk, kijk maar naar Manke Nelis.”

Op uw Hyves staat 51 jaar. Hoeveel jaar bent u 51?

Een lichte zucht: “Jij bent de eerste die het mag opschrijven. Ik ben 63 jaar en in de bloei van mijn leven.”

Wat doet u om in vorm te blijven?

“Ik ga tweemaal in de week naar een kleine sportschool, ik pak vaker de fiets, ik eet gezond. Ik ben niet meer zo losbandig met bier. Optreden is zwaarder voor me geworden: drie uur ‘s nachts pas thuis. Vroeger deed ik niet aan sport en dronk ik veel bier. Ik ben gezonder gaan leven nadat ik twee keer aan mijn hart ben geopereerd. Over twee jaar heb ik AOW, dan kan het optreden een bijverdienste worden.”

Hebt u een houdbaarheidsdatum?

“Nee, zolang het publiek me wil en de gezondheid het toelaat, blijf ik. Ze moeten me omdouwen op het podium. Ik kan me een leven zonder optreden niet voorstellen, dan zou ik gauw oud zijn. Ik moet nog zoveel. Gelukkig is de hemelpoort nog dicht.”

Dus u komt in de hemel?