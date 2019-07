Dode bij ongeval op Burgemeester Bechtweg in Tilburg

Tilburger krijgt celstraf voor bezit van 65 kilo natte wiet en 15 kilo amfetamine

14:02 BREDA/TILBURG - De 28-jarige Tilburger Pjotr Z. moet tweeënhalf jaar de cel in, omdat hij in bezit was van 65 kilo natte wiet en 15 kilo amfetamine. Dat besloot de rechtbank in Breda dinsdag.