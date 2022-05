Dode bij papierbedrijf in Kaatsheuvel door ongeval

Tweede klasse H Nummer twee Oirschot Vooruit wint al voor de vierde keer op rij niet, nu weer zwaarbe­voch­ten gelijkspel tegen Valkens­waard

Het kampioenschap is al lang uit zicht voor Oirschot Vooruit, maar de ploeg van Roland Schuermans moet nu ook naar onder gaan kijken. Zijn team is bezig aan een slechte reeks, want er werd voor de vierde keer op rij niet gewonnen. Volgens de trainer mocht zijn ploeg zich gelukkig prijzen dat er gelijk werd gespeeld tegen Valkenswaard.

1 mei