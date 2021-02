Dode gevonden bij daklozenopvang Jan Ligthartschool Tilburg: ‘Dit was wel te verwachten’

TILBURG - Bij de tijdelijke daklozenopvang bij de voormalige Jan Ligthartschool aan de Ringbaan-Oost in Tilburg is dinsdagmiddag een dode gevonden. De politie doet daar uitvoerig onderzoek. Om 16.00 uur cirkelt er een politiehelikopter boven het plaats delict.

Naast de gymzaal van de voormalige school staan sinds kort twee partytenten, zodat daklozen zich kunnen opwarmen. De dode is in de buurt van die tenten gevonden. De partytenten zijn afgezet door de politie. Ook een deel van de begraafplaats, die grenst aan het schoolterrein, is afgezet met politielint. De vrijwilliger van die begraafplaats meldt dat er een soort van trap is gemaakt bij de schutting tussen het schoolterrein en de begraafplaats. Die schutting zou als een doorgeefluik fungeren. Die plek is afgezet met lint, waar de politie uitvoerig onderzoek doet.

Of het om een man of een vrouw gaat is nog onbekend. Het is eveneens onduidelijk hoe de persoon om het leven is gekomen, meldt de politie op Twitter.

Zooitje

,,Ik heb hier ondanks een 'dame van plezier’ weggestuurd. Ook heb ik menselijke ontlasting en kledingstukken gevonden. Het is hier echt een rommeltje”, laat de vrijwilliger van de begraafplaats weten. Een buurtbewoner uit de Lovensestraat maakt zich eveneens zorgen over de overlast. Ze vertelt dat het in de omgeving, sinds de opvang er gevestigd is, ‘een gore zooi is en dit wel te verwachten was'.

Eerder klaagden buurtbewoners over overlast door bezoekers van de daklozenopvang. Voornaamste oorzaak: openlijk alcohol- en drugsgebruik.

Volledig scherm Of het om een man of een vrouw gaat is nog onbekend. © Toby de Kort

Volledig scherm Het is onduidelijk hoe de persoon om het leven is gekomen, meldt de politie op Twitter. De recherche doet onderzoek. © Toby de Kort