Dit is waarom je (niet) verliefd wordt op een ander

TILBURG - Waarom wordt iemand eigenlijk verliefd op een ander? Dat is de heilige graal waar Tila Pronk naar zoekt. En of die vonk nou overspringt op Tinder of RTL4, dat doet er niet toe. ,,Liefde is minder ongrijpbaar dan veel mensen denken.”

6 augustus