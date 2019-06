Dode wand Zara: ‘Gemeente laat met zich spelen’

,,De ondernemers zijn het helemaal beu”, zegt Frans van Aarle van Lokaal Tilburg. Meer dan twee jaar geleden schrokken ondernemers van de ‘dode wand’ in hun straat. Zara vestigde zich op de hoek met de Heuvelstraat en nam ook drie panden in de Willem II-straat in gebruik voor de opslag van kleding. Daardoor ontstond er een ‘dode wand’.

‘Lakse opstelling’

Na een lange discussie kwam de Zara met het voorstel om de voorste ruimte van het monumentale pand op nummer 57 te gebruiken als horecazaak . Dat er na 2,5 nog steeds niets is gebeurd, gaat er bij Lokaal Tilburg, PvdA en CDA niet in. ‘Waarom wordt er niet (voldoende) daadkrachtig opgetreden en blijven wij nog lijdzaam toezien dat Zara regels/afspraken aan haar laars lapt?’ Daarmee verwijzen de drie naar de toezegging van voormalig wethouder Erik de Ridder, hij zou handhavend optreden als de kledingketen zelf geen actie ondernam. Maar die waarschuwing stamt alweer uit mei 2017 . Begin dit jaar gaf de de gemeente aan dat de Zara in ‘de blessuretijd zit’. Van Aarle: ,,Maar dat is alweer een half jaar geleden. De ondernemers klagen over de lakse opstelling van de gemeente.”

Huur opgezegd

Bij klagen blijft het niet, de eigenaar van speciaalzaak Dimenno is zo boos dat hij de huur heeft opgezegd. ,,Per 1 september ben ik hier weg”, zegt Pedro van de Louw. ,,Sinds die wand er is laten shoppers in de Heuvelstraat de Willem II-straat links liggen. De gemeente heeft deze straat om zeep geholpen.”



Op industrieterrein Vossenberg - waar het magazijn en hoofdkantoor van Dimenno zitten - zet hij de zaak voort. ,,Als de gemeente nu met een goed alternatief in de binnenstad was gekomen... Dat had ik zo gedaan. Ik zit al bijna 23 jaar in de detailhandel, hou van winkels.”