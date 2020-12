Doek valt voor ‘het gouden duo’, Tilburgers voor jaren achter de tralies

Horecanieuws Italiaanse nieuwkomer aan de Piushaven: ‘Capo del Pio’

2 december TILBURG - De tafels zijn al gedekt, maar het is nog even wachten tot na de coronasluiting. Toch is aan de Tilburgse haven het nieuwe restaurant Capo del Pio al open, de ‘Chef van de Pius’. Het is een trattoria, pizzeria en bottega (winkel) ineen.