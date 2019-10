Doek valt voor Marion’s Pingouin, laatste hand- en breiwinkel: ‘Ik moet wel’

Goirle herdenkt 75 jaar vrijheid met de opening van het schijn­vlieg­veld en een documentai­re

9:46 GOIRLE - In Goirle wordt 75 jaar bevrijding herdacht vanaf zaterdag met een herdenkingsmis in de kerk en een avondviering in het Jan van Besouw. Wat de herdenking bijzonder maakt is de officiële opening van schijnvliegveld De Kiek door de commissaris van de koning.