Doek valt voor oudste drogisterij van Tilburg

Di 1 okt: Het is een stoppen zonder tranen, maar natuurlijk: het is jammer dat er weer een familiezaak uit de stad verdwijnt. Eind dit jaar - na ruim een eeuw - stopt de familie De Jongh met de drogisterij aan het Besterdplein. ,,Een praatje, het advies, we gaan het missen.”

Andere tijden. Drogist Peter de Jongh weet nog hoe hij als jong mannetje met geneesmiddelen en verband naar de NS-werkplaats (de huidige Spoorzone) werd gestuurd. Toen nog een gesloten gebied. ,,Je moest je bijna legitimeren, moet je nu eens kijken wat er allemaal gebeurt..."



Of neem het verhaal hoe pa Ad de Jongh na de oorlog een wagon vol verbandmiddelen kocht. ,,Om weer te verkopen als gordijnstof, destijds was het schaars. Dat is me altijd bijgebleven.”

Familiezaak 1912

Het zijn verhalen uit een rijke geschiedenis. Eind van het jaar houdt Drogisterij Parfumerie Ad de Jongh aan het Besterdplein op te bestaan. Als oudste drogisterij van de stad. Een familiezaak die in 1912 door de oma van Peter werd opgezet. ,,Ze had niks omhanden, de benedenverdieping richtte ze als winkeltje in. In die tijd was het meer kruiden en dat soort dingen. Mijn opa zat in de grossierderij voor verfbenodigdheden, dus daar werd het mee gecombineerd.”

Over drie maanden stoppen Riky en Peter. Opvolgers zijn er niet, de jongere generaties in de familie kiezen voor een andere weg. ,,We wisten wel dat het er vroeg of laat aan zat te komen. Geen verrassing dus, maar wel jammer, het is een echt familiebedrijf." Peter nam de zaak over toen hij 21 jaar was. Hij is nu 61, zijn vrouw Riky 65.

‘We hebben onze uren gemaakt’

De winkel gaat helemaal leeg, komt over drie maanden te huur te staan. Zelf blijven ze er boven wonen. Vooral het praatje met de klanten gaan ze missen. Al winkelt de nieuwe generatie wel anders, stellen ze vast (zonder te klagen). ,,De jeugd heeft alles al op internet opgezocht. Die moet per se dit hebben, en er mag geen blauw etiketje op zitten, dat moet groen. Dat vinden we wel jammer, er was toch meer een band met de oudere klant. Mensen helpen, dat maakt dit vak zo mooi.”