Döl TEEVEE brengt de jeugd van Oisterwijk carnaval met een k bij

Man vlucht voor politie en crasht auto tegen betonnen wand in Oosterhout

11 februari OOSTERHOUT - Een 33-jarige man uit Tilburg sloeg woensdagmorgen op de vlucht voor de politie. Uiteindelijk raakte hij bij het viaduct aan de Bovensteweg in Oosterhout in een slip en reed tegen een betonnen wand aan. Een dag eerder was de Tilburger ook al aangehouden voor het bezit van harddrugs.