Doloris in Tilburg: Tim blijft zijn leven lang doolhoven bouwen

Hij is spin in het web bij de constructie van doolhof Doloris. Alle vragen komen bij hem, hij hakt de knopen door. Tim Henrik Schneider (39) uit Berlijn heeft ervaring met de bouw van labyrinten. Met zijn vrienden van collectief Karmanoia ontwikkelde hij Peristal Singum in Berlijn. Die artistieke, desoriënterende doolhof ging aan het succes ten onder. Het was te druk. De ervaring uit Berlijn neemt Tim Henrik mee naar Tilburg. Doloris, de doolhof in het voormalige postkantoor is af, maar hij is nog lang niet uitgebouwd.