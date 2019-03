Dols volgt in Tilburg De Ridder op

TILBURG/GILZE EN RIJEN - Rolph Dols volgt in mei in Tilburg Erik de Ridder op als wethouder van onder meer zorg, welzijn, gezondheid en sport. Dols, momenteel bezig aan zijn derde periode als CDA-wethouder in Gilze en Rijen, wordt naar verwachting in mei geïnstalleerd. ,,Ik kan niet wachten erin te springen.”

De Tilburgse CDA-fractie heeft besloten de ervaren bestuurder voor te dragen om De Ridder op te volgen. Dols (56) wordt welomschreven als ‘de onderkoning van Gilze en Rijen’. Hij heeft er de zware portefeuille Ruimtelijke ontwikkeling stedelijk gebied, Economische zaken en werkgelegenheid, Financiën en Grondbedrijf.

Dat komt sterk overeen met de beleidsterreinen die De Ridder de vorige periode bestreek. Na de verkiezingsnederlaag van maart 2018 neemt De Ridder echter de portefeuille zorg, welzijn, gezondheid en sport voor zijn rekening. De Tilburgse bestuurder gaat leiding geven aan Waterschap de Dommel in Boxtel.

Dols: in de haarvaten van de Tilburgse gemeenschap

Tilburg is een maat groter en het takenpakket is nieuw voor Dols. ,,Maar het zit in de haarvaten van de Tilburgse gemeenschap. Ik kan niet wachten om daarin te springen", zegt hij zelf. ,,Ik hoop dat de inwerkperiode zo kort mogelijk kan zijn, want inderdaad: er ligt wél een taak. Het gaat erom de signalen, zorgen en wensen van inwoners te vertalen naar beleid en uitvoering. Zij staan voor mij altijd centraal.“

Fractievoorzitter Ineke Couwenberg en haar collega-raadsleden in Tilburg noemen Dols ‘de ideale kandidaat’. ,,Hij heeft actuele kennis van de portefeuille, is gepokt en gemazeld in de lokale politiek, is direct inzetbaar, heeft een goed landelijk netwerk en is goed bekend in de regio en bij de provincie.”

Verhuizing naar Tilburg ‘niet uitgesloten’

Dols is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij was ooit student op de Rooi Pannen, werd daar later docent en werkte ook als vestigingsdirecteur voor het CWI/UWV in Tilburg. ,,Of ik ook in Tilburg ga wonen , weet ik nog niet. Ik sluit niks uit, maar wil ook graag horen wat de gemeenteraad verwacht. Laten we eerst eens beginnen.”