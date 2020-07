Domino's laat oog vallen op oude bankpand in Goirle

GOIRLE - Domino's Pizza dat graag naar Goirle wil, damesmodezaak Studio Chapeaux dat onlangs opende en Yvonne's Groente & Fruit dat bijna open gaat. Met die uitbreidingen roeit het winkelcentrum in Goirle tegen de landelijke stroom van winkelleegstand in. En mogelijk komen daar nog meer nieuwe zaken bij.

Quote We zijn voornemens om ons in Goirle te vestigen maar zitten nog in de verkennen­de fase Marianne Kemps, Domino's Domino's Pizza heeft het oog laten vallen op het voormalige ABN Amro-gebouw op het Kloosterplein. Aanvankelijk leek Banketbakkerij Govert van Nunen zich daar te vestigen, maar de weg daarheen had te veel voeten in aarde en duurde de bakker te lang. Onroerend goed-eigenaar René Eijserman is gelukkig met de nieuwe ontwikkeling. Hij spreekt over een opdeling van het bankpand maar verwijst voor meer informatie door naar Domino's Pizza.

Marianne Kemps van het pizzaconcern: ,,We zijn voornemens om ons in Goirle te vestigen maar zitten nog in de verkennende fase. Het voormalige bankgebouw behoort tot de mogelijkheden. Op zijn vroegst zal het in het eerste kwartaal van 2021 zo ver zijn."

Nieuwkomers

Domino's zou niet de enige nieuwkomer zijn. Op de Tilburgseweg is modewinkel Studio Chapeaux onlangs geopend. De damesmodezaak van Astrid van de Wouw, Nadine van de Walle en Wendy Cools.

Op 14 augustus opent in het voormalige DA-pand in winkelgebied De Hovel Yvonne's Groente & Fruit. Yvonne van Haandel is al elf jaar werkzaam in die branche, bij De Braacken Groenten en Fruit in Goirle en bij Gewoon Vers AaBe in Tilburg. Laatstgenoemde zaak sluit waardoor Van Haandel zocht naar een nieuwe uitdaging.

Centrummanager Rob van Amelsfoort prijst zich gelukkig met de ontwikkelingen in het centrum van Goirle. Hij spreekt over 'een voorzichtig stadium' als hij ingaat op de komst van een viswinkel op De Hovel.

Ook is daar, volgens hem, sprake van de komst van een herenmodezaak in het voormalige pand van Blokker. ,,Als al die ontwikkelingen doorgaan, zitten we als gemeente in de lift. Zeker ten opzichte van gemeenten met een vergelijkbare grootte. Met een leegstand van 3 tot 6 procent mogen we 'ons' zelfs redelijk gezond noemen."