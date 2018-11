Don's Noodle Shop open: gelukskatten, hip hop en ‘Ride it my pho-ny’ noedelsoep

Cel geëist tegen Tilburger voor verkrach­ting: ‘Geef mij seks of ik ga je pijn doen’

14:22 BREDA/TILBURG - ,,Of ik ga je pijn doen, of je geeft mij seks.” Met geweld drong een 25-jarige Tilburger het lichaam van een jonge vrouw binnen. Het meisje verzette zich hevig. Ze riep dat ze niet wilde en krabde de verdachte. ,,Maar hij trok me op de bank, sloeg mij en beet in mijn been.’’ Bij de aangifte had de vrouw blauwe plekken op haar bovenbeen.