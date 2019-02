Doncurado wordt Club Jolie: van Franse en Spaanse keuken, tot aan de Surinaamse en Japanse

Doncurado verdwijnt, maar de gedachte blijft, zo vertelt Jansen. ,,Werken met mooie wijnen en bieren en pure gerechten met ingrediënten die in de basis al heel mooi zijn.” Groeneveld: ,,Je ziet vaak in restaurants dat ze kerrie verkopen uit een potje van de Jumbo. Maar nee, zo werkt het niet. Voor echte kerrie moet je de juiste handelingen verrichten met de juiste ingrediënten. De laatste tijd ben ik de smaken uit India, Suriname, China en Thailand heel erg aan het ontdekken. Zelf ben ik afgestudeerd in de Franse keuken. Van al die smaken probeer ik een mooie mix te maken.” Hij lacht. ,,Het klinkt rommelig, maar het klopt allemaal aan het eind van de rit.”



Op 10 februari is de laatste Doncurado-dag, daarna gaat het restaurant vier weken dicht. De verbouwing duurt tot 8 maart. ,,In maart zijn we zes jaar geleden met Doncurado opengegaan, dus dat is ook wel symbolisch”, aldus Jansen. Het nieuwe restaurant is straks zeven dagen per week open voor lunch, borrel en diner.