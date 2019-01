Dongen gaat verbrande kunstgrasmatten Tuf ruimen

Video Motief voor bommelding in Tilburgse Albert Heijn nog onduide­lijk, verdachte blijft vastzitten voor verhoor

14:02 TILBURG - De politie heeft nog geen idee waarom een man zondagavond in een Albert Heijn in Tilburg schreeuwde dat hij een bom bij zich had. De 55-jarige in Tilburg woonachtige man werd na het incident aangehouden en zit nog steeds vast. Hij wordt maandag nog met behulp van een tolk verhoord door de politie.