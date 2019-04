Dongen laat afval Tuf Recycling opruimen

Jaar na ‘glasplaten-waarschu­wing’ is de situatie rond De Admiraal onveran­derd: ‘Eigenlijk schandalig’

10:28 Di 2 apr: Al bijna een jaar staat Piushaven-complex De Admiraal in de steigers omdat er glasplaten los dreigden te komen. In elf maanden is de situatie onveranderd. ,,Ik ben er klaar mee en de bewoners ook”, zegt horecaondernemer Onno Jansen van Club Jolie (voorheen Doncurado). ,,Eigenlijk is het schandalig.”