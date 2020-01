Dongense brengt ode aan gastarbeiders: ‘Mijn vader heeft een groot offer gebracht’

Alles is anders voor de Marokkaanse Omar el Hajoui als hij op 22-jarige leeftijd in Nederland aankomt. Hij verstaat zijn collega’s in de fabriek niet en valt op met zijn donkere haar en bakkebaarden.



Voor het eerst in zijn leven eet hij haring en een halve haan. ,,Eén keer kochten we een blikje kattenvoer. We dachten dat het tonijn was.”