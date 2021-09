Dongense Halima loopt 40 km in de Nacht van de Vluchteling

,,Het is iets wat ik al heel lang wilde doen”, zegt Halima Özen in de Tilburgse LocHal, waar ze werkt als programmamaker voor het FoodLab en voor jeugd. Ze draagt de wandelschoenen waarmee ze zaterdagnacht de veertig kilometer gaat lopen. “Ik had eerder al eens willen deelnemen in Rotterdam, waar de Nacht van de Vluchteling elk jaar georganiseerd wordt. Vanwege corona is het dit jaar in zes steden, waaronder Tilburg. We starten om half twaalf ’s avonds. Dan lopen we vanaf popcentrum 013 in een grote boog rondom de stad. 013 is ook weer het eindpunt.”