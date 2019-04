Donkere wolken boven Hudson’s Bay: winkels in Tilburg en Den Bosch mogelijk dit jaar dicht

‘IJshockey­du­el in stadion van Willem II’

7:14 Er zijn vergevorderde plannen om in december een ijshockeywedstrijd te laten spelen in het Koning Willem II Stadion in Tilburg. Initiatiefnemer is Ron van Gestel, die binnenkort na acht jaar afzwaait als voorzitter van ijshockeyclub Tilburg Trappers.