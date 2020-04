Dood van 1,8 miljoen bijen levert taakstraf op voor plantenkweker uit Molenschot

In Goirle: ‘Wegkruis’ is weer terug op Abcoven

18:32 GOIRLE - Onder toeziend oog van een handvol mensen daalde donderdag het gerestaureerde houten kruis met betonnen corpus van Jezus neer op Abcoven in Goirle. Er was geen groot ‘evenement’ om de terugplaatsing te onderstrepen. Dat was in 1952 wel anders.