Doodsbang, wat als die overlast gevende buurman weer thuiskomt?

Nieuw laagtere­cord woningin­bra­ken, maar in Tilburg slaan dieven vaker toe

TILBURG - Nog nooit is er zo weinig ingebroken in Nederland als dit jaar, blijkt uit de nieuwe InbraakBarometer van verzekeraar Interpolis. Toch is er één grote stad waar inbrekers juist wél vaker toeslaan: Tilburg.

24 december