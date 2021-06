Doodsbange buren van Fire-Up in Oisterwijk delven onderspit bij rechter: vergunning deugt

Gemeente grijpt in: productie Fire-Up in Oisterwijk stilgelegd na nieuwe brand

21 september OISTERWIJK - De gemeente Oisterwijk legt de activiteiten bij Fire-Up per direct stil. Ook wordt de voorraad snel in veilige containers opgeslagen. Dat besluit is genomen na een gesprek met de directie van het bedrijf, meldt de gemeente zaterdagmiddag.