Doodzieke Henk kan niet meer douchen, en hij is niet de enige: ‘Ik vrees dat dit het topje van de ijsberg is’

Doodzieke Henk kan thuis niet meer onder de douche: ‘Hij schaamt zich en voelt zich vies’

19 december RIJEN - Bianca van den Broek (47) uit Rijen is ten einde raad. Haar ernstig zieke vader Henk van den Broek (71) is in de afgelopen vier maanden maar twee keer onder de douche geweest omdat hij niet meer naar boven kan. Henk voelt zich vies, is depressief en zag het leven niet meer zitten. Een laatste noodoproep moet er volgens Bianca voor zorgen dat haar vader fris gewassen de kerst in kan.