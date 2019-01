Doolhof in Tilburg: Doloris licht een tipje van de sluier op

In het eerste filmpje vertelt organisator Joep van Gorp over Peristal Singum. Dat is de doolhof in Berlijn die tussen 2010 en 2014 door vele duizenden mensen is bezocht. Van Gorp loopt door Berlijn en brengt een bezoek aan het café en club waar Peristal Singum was gehuisvest. Ook komen bezoekers van weleer aan het woord. Zij spreken van een hallucinerende ervaring die alle zintuigen prikkelt.