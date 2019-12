Doolhof trekt dubbel zo veel bezoekers als gedroomd: ‘Dit was écht een vet jaar voor Tilburg’

,,We zijn juist erg goedkoop. Kijk naar escaperooms, de goedkoopste begint bij 16 euro, de goede beginnen bij 19 euro. En het doolhof is uniek in de wereld.” Ander kritisch punt dat hij zelf aanstipt: het werd te heet in het doolhof. ,,Sinds deze week hebben we airco.”



Hamvraag is wat de toekomst brengt, het doolhof wil nog tien jaar blijven, maar hoe hou je het spannend? ,,Onze eerste gedachte was om er nieuwe kamers aan toe te voegen, nu denken we erover om een helemaal nieuwe attractie naast het doolhof te bouwen.”



Binnen Doloris gaat er ook een evenementenruimte open, daar is al een programmeur voor aangesteld. ,,Denk aan concerten, feestjes, zakelijke verhuur of mooie programmering.”



Volgend jaar, tijdens het groot onderhoud, wordt het doolhof sowieso verbeterd en krijgt het nieuwe details. En er valt nog genoeg te ontdekken, zelfs voor de initiatiefnemer. Van Gorp bladert door promotiefoto’s van het doolhof, stopt even bij een hand die uit de grond opdoemt. Hij glimlacht. ,,Ik heb zelf geen flauw idee waar dit is. Ik heb het nog nooit gezien.”