Door de carwash voor je diploma bij de Rooi Pannen in Tilburg

TILBURG - Dit jaar geen obligate speech van een mentor of directeur voor de geslaagden van De Rooi Pannen. Via een heuse drive-inn ontvingen de leerlingen alsnog hun diploma. Dat werd een behoorlijk spektakel.

Normaal gesproken is Saks Harbers gewaardeerd docent 3D aan De Rooi Pannen. Gisterenavond was de rol van de leerkracht iets anders en stond hij in een blauwwit gestreept pak, omhangen met een opblaasbare roze flamingo een waterpistool leeg te spuiten op het podium. ,,Heel leuk dit, en de leerlingen zijn nog niet geschrokken", lacht Harbers.



Cocktailbar, hamburgertent en memory lane

Zijn collega, onderwijsassistente Marcella Dijkmans, bemant even verderop de cocktailbar, van waaruit leerlingen een niet-alcoholische versnapering aangereikt krijgen. Daarnaast een hamburgertent, voor de 'memory lane' met groepsfoto's. En de route begon met een alternatieve carwash. Het mag duidelijk zijn dat De Rooi Pannen kosten noch moeite spaarde om haar leerlingen een onvergetelijke diplomauitreiking te laten beleven. Na een zigzaggende route over het parkeerterrein van de school, waar de auto versierd werd, foto's hingen en een DJ draaide, mochten de geslaagden op het podium uitstappen om hun pas verworven VMBO-diploma te ondertekenen.

Quote Ze hebben zoveel gemist, dit moeten ze nooit meer vergeten Bart Brenders



,,Ze hebben zoveel gemist, dit moeten ze nooit meer vergeten", kijkt directeur Bart Brenders tevreden toe. Met de versoepelde maatregelen had de school er ook voor kunnen kiezen om alsnog de aula te gebruiken. ,,Maar dit is veel leuker. En met meer persoonlijke aandacht", vindt Brenders, die 20.000 euro uittrok voor het spektakel. ,,Die pot was er omdat de buitenlandreis en het gala niet doorgingen, en dat komt deze leerlingen toe."

'Dit is geweldig’

Quote Deze diplomauit­rei­king is leuker is dan normaal Fleur Grielis

Op het podium -compleet met rookmachine, discolampen en muziek- springt Ruben Kamp (16) intussen de met ballonnen en vlaggen versierde auto van zijn ouders uit. ,,Dit is geweldig, zo groot had ik het nooit verwacht", zegt de geslaagde in de richting horeca. Zijn snelle actie op het podium verraadt eigenlijk al zijn vervolgstudie. ,,Sport&Bewegen", zegt Ruben. ,,Maar eerst dit vieren."



Fleur Grielis (16) denkt dat deze diplomauitreiking 'leuker is dan normaal'. Ze zit met camera in de aanslag op de passagiersstoel om alles vast te leggen wat er op de route gebeurt. ,,Het is best spannend, maar heel leuk om op deze manier te doen." In totaal 200 leerlingen van 9 klassen toeren gisteren en vandaag door de diploma-drive-inn. Voor leerlingen waarvan ouders geen auto beschikbaar hadden, regelde de school een grote golfkar. Dijkmans: ,,Ze hebben al zoveel activiteiten die bij een eindexamenjaar horen moeten missen. Leuk om ze weer even te zien. 'Ik heb het toch gehaald juffrouw', riepen er al een paar."

Goodybag



Na het tekenen van het papiertje is de route nog niet helemaal ten einde. Na bijna drie kwartier volgt nog de gang langs de DJ, die geen geluidsgrens lijkt te hebben, en is er tot slot nog een goodybag. Met chips, snoep, chocolade en frisdrank. Voor wie bij de hamburgerbar net iets te veel gas gaf.