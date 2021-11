Door pietengebrek geen sinterklaasfeest in Udenhout

UDENHOUT - Geen dansende en hossende pieten dit jaar op het kasteel in Udenhout. Het Sinterklaasfeest is afgezegd. De reden? Het gebrek aan vrijwilligers om roetveegpiet te spelen.

Pieter Michielsen, bedenker en medeorganisator van het feest, kreeg van veel vrijwilligers te horen dat roetveegpiet zijn te gevaarlijk was. ,,Ze zijn bang herkend te worden”, legt Michielsen uit. ,,Onze vrijwilligers willen niet op hun geweten hebben dat jonge kinderen niet meer geloven omdat ze zien dat de buurman piet is. Bovendien, het leuke is dat jij je buurkindje kent, maar dat die geen idee heeft wie de piet is. Bij roetveegpieten is dat effect weg.”

Er is geprobeerd pieten van buiten het dorp te krijgen, maar dat leverde te weinig reacties op. ,,We hebben ongeveer veertig pieten nodig en kwamen niet verder dan een stuk of twintig. Dat is te weinig om het Sinterklaasfeest te bouwen zoals mensen dat van ons gewend zijn.

Besmettingsgevaar

Het besluit om met roetveegpieten te werken, voelt voor Michielsen als opgelegd. ,,Door de hele discussie over zwarte piet moeten we wel mee om niet het stempel van racistisch te krijgen. Ik begrijp dat zwarte piet voor mensen als kwetsend ervaren kan worden, maar ik vraag me wel af of ze ook begrip hebben voor de wijze waarop wij in Udenhout het sinterklaasfeest vieren. In mijn ogen was een oplossing op voorhand al uitgesloten.”

Toch wil Michielsen de discussie niet de schuld geven. Vanwege corona was al besloten de pieten niet helemaal zwart te maken. Het gevaar van besmetting door met één kwastje meerdere mensen in oren en neusgaten te schminken is te groot. ,,En we zitten niet zo ruim in ons jasje dat we voor iedereen een apart setje kunnen kopen.”

Met het besluit valt het doek voor het goedbezochte Sinterklaasfeest in Udenhout. ,,Op het laatste feest kwamen 1700 bezoekers. We houden een slag om de arm voor volgend jaar, maar ik denk ik dat we op ons hoogtepunt stoppen.”