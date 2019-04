‘Door politie neergeschoten Tilburger was razend op zijn eigen moeder (86) en maakte ruzie in huis van klant’

TILBURG/ARNHEM - Ze is nog helemaal van slag en heeft de hele nacht niet geslapen. Hoe had ze ook ooit kunnen bedenken dat de aannemer die bij haar thuis aan de slag is door de politie zou worden neergeschoten. En toch is dat precies wat er zaterdag gebeurde bij haar voor de deur aan de Honigkamp in de Arnhemse wijk Presikhaaf.

Ze wil haar naam niet noemen en op de foto gaan, nee, daar is geen denken aan. ,,Ik wil ook weten wat dit te betekenen heeft gehad", zegt ze. In elk geval was ze zaterdag rustig thuis met haar zoon toen de bel ging, vertelt ze. Haar man was er niet. Voor de deur stond de 55-jarige Antilliaanse man uit Tilburg die ze zo goed kende: de aannemer die bezig is haar kleine doorzonwoning aan de achterkant uit te bouwen. ,,We waren niet helemaal tevreden", vertelt ze. ,,De bouw moet op 15 mei klaar zijn, maar de werkmannen komen soms niet opdagen. Ik krijg dan te horen dat de bestelde materialen nog niet binnen zijn. Dat kan zijn, maar die bouw moet wel op tijd af."

Geen ruzie

Ruzie was er echter niet, benadrukt de vrouw. Zij kan dan ook niet verklaren waarom de man die bij haar voor de deur stond, razend was. En nog gekker: waarom hij zijn 86-jarige moeder bij zich had. ,,Hij leek wel onder invloed van drugs of zo, hij was totaal niet aanspreekbaar", vertelt ze. ,,En wat hij riep, kon ik niet verstaan, want hij deed het in zijn eigen taal.”

Toch liet ze het tweetal binnen in de kamer. Daar bleek dat de woede van de Papiaments schreeuwende aannemer zich op zijn eigen moeder richtte, niet op haarzelf. ,,Toen pakte hij een mes uit de gereedschapskisten die bij ons in de kamer stonden en begon daar zijn moeder mee te bedreigen", vertelt ze. Het waren nota bene zijn eigen gereedschapskisten.

Quote Toen pakte hij een mes uit de gereed­schaps­kis­ten die bij ons in de kamer stonden en begon daar zijn moeder mee te bedreigen. Bewoonster huis in Arnhem

Vluchten

De verschijning van het wapen was voor de Arnhemse het sein om naar de bovenverdieping te vluchten. Daar belde ze zo snel mogelijk 112. Ondertussen ging haar gast beneden door met razen, hoewel hij zijn moeder niets aandeed.

Na verloop van tijd arriveerde de politie in het steegje. De man begreep dat het voor hem was en hij liep naar buiten, nog altijd even buiten zinnen. Toen de agenten hem niet tot bedaren konden krijgen, loste een van hen een waarschuwingsschot. En toen dat niets opleverde en de situatie bedreigend werd, schoot de agent hem in zijn been. Zo kon de man door een ambulance naar het ziekenhuis worden afgevoerd.