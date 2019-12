Doorbraak complexe gezinnen: regio Tilburg-Waalwijk bespaart 1,1 miljoen

Het Maatpact wordt nu uitgebreid met 150 gezinnen, mits alle gemeenten daarmee binnenkort instemmen. ,,De bedoeling is dat we binnen deze proef straks 400 huishoudens op deze manier bijstaan. We moeten nu op de eerste plaats volgen dat het deze gezinnen goed blijft gaan.”



Sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg, WMO en Partcipatiewet botsen ze in de praktijk geregeld op elkaar tegenwerkende regels en systemen. Lahlah schetst het voorbeeld van een moeder met toenemende lichamelijke beperkingen en een zoon met autisme. ,,Toen hij 21 werd dreigde zij vanwege de kostendelersnorm 180 euro per maand te worden gekort. Aanvankelijk was het advies: beschermd wonen voor de zoon. Uiteindelijk hebben ze samen een passender woning gekregen en dankzij bijzondere bijstand hetzelfde budget behouden.”



In totaal is een besparing berekend van 1,1 miljoen euro. Partijen als zorgverzekeraars (minder wanbetalers bij voorbeeld), wonincorporaties (voorkomen huisuitzettingen) profiteren mee. ,,We bekijken samen hoe dat te verdelen. Het gaat soms ook om inschattingen, bij voorbeeld van dure hulp die voorkomen is. Maar deze berekeningen zijn door een accountant onderschreven.”