Doorbraak in proefproject Fokmast-Regte Heide in Goirle

De overeenkomst is een belangrijke doorbraak in de ontwikkeling van het gebied, waar verschillende overheden en bedrijven belangen hebben. In 2017 werd Fokmast-Regte Heide daarom als proeftuin Omgevingswet benoemd. Initiatiefnemers, gemeente, provincie, waterschappen en Brabant Water sloegen de handen ineen om een oplossing te vinden voor de inrichting van het gebied. Uitgangspunt was de nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt en waarin allerlei regels voor ruimtelijke ontwikkeling worden gebundeld.