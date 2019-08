‘Doorsluishuis’ voor onderduikers: Agnes van Bebber ontsprong de dans, broer Jef kreeg de kogel

Mout strijkt als eerste bierfesti­val in Spoorpark neer: weekend vol bier en optredens

10:51 Vrij 2 aug: Al vijf jaar timmert bierfestival Mout aan de weg met zomerse festivals in Nederlandse steden. Dit jaar is Tilburg voor het eerst aan de beurt: de eerste editie van Mout in het Spoorpark duurt het hele weekeinde.