Doorstart voor Go-Britain, alleen winkel in Tilburg en webshop weer open

,,We zijn sinds enkele dagen weer open", vertelt Jama, voor het faillissement werkzaam als regiomanager bij het bedrijf in Rotterdam. ,,We hebben nu nog tijdelijk een kleinere collectie, maar hopen snel weer op het oude niveau te zitten.” Omdat een deel van de voorraden is verkocht bij de faillissementsuitverkoop , zijn de bovenste twee etages van het pand nu dus nog even leeg.

Volgens Jama draaide de winkel in de Heuvelstraat in Tilburg goed en dus heeft hij vertrouwen in de doorstart. Voor het faillissement droeg de winkel ook nog de naam Rib.Eye.Steak, maar die naam wordt nu niet meer gebruikt. Jama: ,,Go Britain is een merk dat al dertig jaar bestaat, dus dat behouden we. We zitten straks dus nog maar met één winkel in Nederland, dus daarom willen we hier straks ook wel dé winkel zijn waar mensen ook van verder naar toe willen komen.”