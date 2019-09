Doppen en deksels als verbinder, met de ‘Groeten uit Berkel-Enschot’

COLUMN Geef mij maar een directe trein richting Utrecht in plaats van een ton voor een bordje ‘Tilburg Centraal’

13:30 Ik was me er niet eens van bewust. Dat ons centrale station niet Tilburg Centraal heet. Sterker nog: ik heb het gisteren aan vijf mensen gevraagd, en vier daarvan hadden hetzelfde. In hun volksmond gingen ze allang naar Centraal, West en Reeshof. Volksmonden zeggen wat ze zelf willen. Daarom gaan de meesten nog steeds niet naar Tilburg Universiteit. Sterker nog: ik ken mensen die nog steeds vinden dat we een Hogeschool hebben.