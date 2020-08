Dorpsdokter Herman start herberg in zijn oude praktijk in Udenhout: ‘Beddengoed strijken gaat me steeds beter af’

Tilburg gaat hete debatmaan­den over XXL-logistiek beleven

12:58 TILBURG - De komende maanden beleeft Tilburg een waarschijnlijk verhitte discussieperiode over XXL-logistiek in het algemeen en Wijkevoort in het bijzonder. Een gemeenteraadsdebat wordt het slotstuk. Daarin moet de Tilburgse politiek besluiten of dat omstreden bedrijventerrein er komt of niet.