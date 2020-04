Dorpsondersteuners houden als ‘goede buur’ een vinger aan de pols in Hilvarenbeek

Update Buurtgeno­ten waarschuw­den bewoners voor brand in Tilburg, familie wist niet van drama op bovenver­die­ping

7 april TILBURG - Medewerkers van de forensische opsporingsdienst en de brandweer lopen dinsdagochtend in en uit bij de woning waar maandagavond een 8-jarige jongen om het leven is gekomen. Een korte, maar hevige brand werd hem fataal en de moeder bijna. Zij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Aan de buitenkant is helemaal niets te zien aan de woning aan de Bieslookweg in Tilburg.