Dorpspomp van Oisterwijk moet er nog voor de verkiezingen staan

Drie weken geen studie- en leesplek­ken in LocHal

30 september TILBURG - De komende drie weken zijn er geen studie- of leesplekken beschikbaar in de bibliotheken Midden-Brabant, dus ook niet in de LocHal in Tilburg. Dat meldt directeur Peter Kok naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte.