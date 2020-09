Dorpsraad Moergestel pleit voor haast bij project Bienekebolders

MOERGESTEL - De Moergestelse dorpsraad bepleit dat de Oisterwijkse gemeenteraad zich nog vóór de raadsverkiezingen van 18 november dit jaar uitspreekt over de invulling van de voormalige school Bienekebolders. De dorpsraad pleit daarbij voor betaalbare huurwoningen om zo jongeren in het dorp te houden.

Wil Oerlemans, voorzitter van de Dorpsraad, heeft zorgen over de toekomst van zijn dorp. ,,In Moergestel zijn er de laatste tien jaar amper of geen sociale huurwoningen gebouwd. Het effect is dat vooral jongeren vertrekken naar elders omdat ze in ons eigen dorp niet aan een betaalbaar huis kunnen komen. Moergestel vergrijst sterk. Bij dit project heeft de gemeente kans iets te doen voor jongeren en starters op de woningmarkt.”

Wegjagen

De Bienekebolders staat al ruim drie jaar leeg. De dorpsraad vreest dat dat nog veel langer gaat duren als er eerst gewacht moet worden op de onderhandelingen voor een nieuw college van B&W na de verkiezingen in november. Haast maken is geboden. ,,Het is van groot belang voor de leefbaarheid van Moergestel om jongeren niet weg te jagen uit het dorp. De gemeente kan eisen dat er op de locatie Bienekebolders sociale huurwoningen komen. Als dorpsraad zijn wij er geen voorstander van dat er ter plaatse koopwoningen komen te staan.”

Quote Het is van groot belang voor de leefbaar­heid van Moergestel om jongeren niet weg te jagen uit het dorp Wil Oerlemans, Voorzitter dorpsraad Moergestel

De dorpsraad noemt het ‘een stap in de goede richting’ dat het college van B & W besloten heeft dat er een mix van huur en koopwoningen op het schoolterrein aan de Bosstraat moeten komen. Ook willen B & W dat er afspraken komen met de toekomstig projectontwikkelaar over de lengte van de periode dat er lage huurprijzen zouden moeten gelden. Wat de dorpsraad steekt, is de vaagheid van de toezeggingen van B & W. ,,Wat zijn lage huurprijzen?” en ,,Hoe lang duurt die periode van lage prijzen?”

Nieuwe aanbesteding

Volgens het college van B&W moet er nu eerst een nieuwe aanbesteding komen voor het project. De dorpsraad heeft daar vraagtekens bij. ,,In 2019 is er een bod binnengekomen van een ontwikkelaar die wel aan de voorwaarden voldoet. Dat heeft de wethouder in januari van dit jaar laten weten. Dan is een nieuwe aanbesteding toch onnodig?” Het college liet in juni weten dat er van de vijf projectontwikkelaars die interesse hadden inmiddels niemand herbestemming nog haalbaar achtte.