Dorpsraad Moergestel wil eindelijk aanpak van verkeer door de kom: ‘Stilte is oorverdovend’

Tiental kippen weg uit buitenver­blijf van zorgcen­trum Reyshoeve

26 maart TILBURG - Een tiental kippen is plotseling verdwenen uit het buitenverblijf van de Reyshoeve. Volgens de directie van het woonzorgcentrum in de Reeshof is het onduidelijk wat er met de dieren is gebeurd. Wel zorgt het centrum ervoor dat er nieuwe kippen komen.