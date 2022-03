Dorpsraad van Udenhout staart zich niet blind op een station

Pv­dA-lijsttrek­ker Yusuf Çelik wil koers van Tilburg verleggen: ‘Er zit nog te veel leed onder de mensen in de stad’

TILBURG - Acht jaar stond de PvdA aan de zijlijn van de Tilburgse macht. Oppositie voeren was taai, zeker na de val naar twee zetels in 2018. ,,Nu is het tijd dat we de koers weer mee in handen nemen”, zegt lijsttrekker Yusuf Çelik.

2 maart