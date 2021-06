Dorpsraad wil dat Moergestel net als Oisterwijk een park krijgt en wel tussen pastorie en medisch centrum

Nee, ze zijn niet gek. Bij restaurant Waanzinnig praten ze gewoon over psychische problemen: ‘Zo neem je het taboe weg’

20 juni TILBURG - Dat ze je nakijken, uitlachen of geestelijk niet voor vol aanzien. Pijnlijk is dat. Vooroordelen zijn er nog genoeg als je een beetje van ‘normaal’ afwijkt en dat proberen ze bij het Tilburgse restaurant Waanzinnig juist weg te nemen. ‘Hoeveel stemmen hoor jij in je hoofd?’