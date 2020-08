Dorpswens komt uit: Berkel-Enschot krijgt slagerij

Slagerij Hans Mutsaers, ook gevestigd in Waalwijk, opent dan een zaak in winkelcentrum Koningsoord. Daarmee komt een wens van veel dorpsbewoners uit, weet Joyce van Helfteren van de Dorpsraad. ,,We hebben onlangs een behoeften-onderzoek gehouden in het dorp en daarbij werd het gemis van een slagerij vaak genoemd. Naast bijvoorbeeld de behoefte aan betaalbare woningen en een grote zaal.” De Dorpsraad heeft zelf ook gelobbyd om een slager naar Berkel-Enschot te krijgen, maar het ketste vaak af op de huurprijs aldus Van Helfteren.

Potentie

Vanaf half oktober hoopt slager Hans Mutsaers (52) zijn klanten in Berkel-Enschot te verwelkomen. ,,Ik wilde graag vooruit met mijn zaak en zocht een geschikte locatie. Via een tip van een kennis ben ik in Berkel-Enschot uitgekomen. Vervolgens ben ik een paar keer gaan kijken en kreeg ik er een goed gevoel bij. De sfeer is goed en het winkelcentrum heeft potentie. Daarnaast heb ik nu een mooie locatie op een hoek.” De huurprijs speelde wel een rol. ,,Maar laten we zeggen dat we met onderhandelen tot een resultaat gekomen zijn waar iedereen blij mee is.”