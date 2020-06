Draagkracht kruising Kwaadeindstraat niet meer goed na hoosbui: asfalt eruit, weg blijft voorlopig dicht

TILBURG - De kruising Kwaadeindstraat en Hasseltstraat in Tilburg blijft tot in de loop van volgende week dicht. De onweersbuien van een week geleden hebben zoveel schade aangericht dat het asfalt eruit moet om de ondergrond te kunnen herstellen.

Het wegdek zelf is beperkt verzakt, blijkt na radaronderzoek van de gemeente. ,,Maar de ondergrond is tot op twee meter diepte verstoord", zegt een woordvoerder. ,,De draagkracht is niet goed meer. We kunnen niet uitsluiten dat er verzakkingen en verschuivingen komen als er verkeer overheen rijdt.”

Fout in ontluchting

Het was vorige week dinsdagavond een maf gezicht: putdeksels vlogen uit de straat, stoeptegels dansten in het wegdek en water spoot omhoog. Een fout in het ontluchtingssysteem, bleek een dag later. Regenwater had door de enorme rioolbuizen in de grond - de blauwe ader - zoveel lucht vooruit geduwd dat het niet weg kon. Onder de kruising Kwaadeindstraat en Hasseltstraat ligt een grote betonnen put met een zware deksel. De lucht vanuit meerdere rioolbuizen kwam er samen en zocht een weg naar boven door de spleet tussen de bak en het deksel.

Asfalt eruit

Daarbij werd het zand onder de weg ernstig verstoord. Voor het herstelwerk moeten de asfalt rijbanen en de fietspaden uit de kruising worden gezaagd. Woensdag wordt het, samen met het zand, afgevoerd. De woordvoerder: ,,Daarna gaan we de grond verbeteren en de fundering herstellen. De kruising wordt tijdelijk met betonklinkers gedicht zodat ‘ie zo snel mogelijk en veilig weer open kan.”